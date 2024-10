Tony Cirinnà al Jazz Club Room 21 di Soverato

Giovedì 28 Dicembre alle ore 22:30 Tony Cirinnà 4tet chiuderà la seconda parte della lunga Rassegna invernale “JAZZ TIME” al Jazz Club Room 21 di Soverato.

La formazione sarà composta dal trombettista e cantante siciliano Tony Cirinnà con Francesco Pappaletto al piano, Pino Delfino al contrabasso e Tonino Palamara alla batteria. Tony Cirinnà è un trombettista di fama nazionale, il suo progetto nasce dalla passione comune per lo swing e per alcuni famosi crooner come Frank Sinatra, Bing Crosby, Dean Martin e fra gli italiani Nicola Arigliano, Teddy Reno e Johnny Dorelli.

Lo stile di canto dei crooner è nato negli Stati Uniti dopo l’avvento del microfono e prevede l’interpretazione di canzoni melodiche in chiave confidenziale. Il crooning, quindi, non è un genere musicale specifico, ma uno stile e una tecnica di canto che si fonde col jazz e con un certo tipo di musica ballabile. La voce del cantante, in genere quasi sussurrata, è l’elemento essenziale. Uno dei prototipi del crooner è stato Bing Crosby, anche se l’esponente più popolare nel Novecento è stato, senza dubbio, Frank Sinatra.

Tony Cirinnà, allievo di Nuccio Intrisano, Ignazio Monaco e Nino Cirinnà, vanta collaborazioni con Jimmy Fontana, Nino Bonocore, Vincenzo Failla, Bobby Dhuram, Stefano Maltese, Amato Jazz Trio, Cantunovu, Roy Paci, Kebana, Kubeta, Rino Cirinnà, Peppe Arezzo, The Royal Big Band, The New Big Band, Orchestra Jazz del Mediterraneo, Feet Jazz Jumpers, Smoking Blue Reggae. Per l’occasione sarà accompagnato da eccellenti musicisti calabresi per un concerto coinvolgente ed originale.

L’ingresso al concerto è gratuito, è gradita la prenotazione.

Nel mese di Gennaio 2018 il Jazz Club Room 21 di Soverato presenterà una nuova programmazione di quattro grandi altri Eventi di Musica Jazz.