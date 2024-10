‘Una vela per il cuore’ arriva a Reggio Calabria: screening del cuore gratuiti

È in arrivo in Calabria la campagna gratuita di screening del cuore promossa da Cardioteam Foundation Onlus, in collaborazione con la Lega Navale Italiana.

Da quando è cominciato il suo viaggio, a settembre 2023, nel porto di Imperia, Dulcinea sta per sbarcare a Reggio Calabria, dove si fermerà dal 13 al 18 maggio, per proseguire l’attività di prevenzione cardiovascolare. Dulcinea è la barca attrezzata di sonographer ed ecocardiogramma wireless che sta per circumnavigare l’Italia e toccherà quasi 30 porti in 12 mesi effettuando oltre 300 ecocardiogrammi gratuiti a soggetti da 50 a 75 anni.

Visto il numero di prenotazioni, Dulcinea resterà nella città dello Stretto fino al 25 maggio e gli screening saranno effettuati a tutti i maggiorenni, senza limiti di età. Operativa da martedì a sabato.

Salire a bordo è facilissimo.

per chi ha tra i 50 e i 75 anni e vuole sottoporsi all’ecocardiogramma gratuito è necessario prenotarsi sul sito www.unavelaperilcuore.it. L’agenda delle prenotazioni è disponibile nei giorni precedenti l’approdo in ogni porto.

Tutti possono contribuire donando una o più miglia nautihe sul sito della Rete del Dono, nella pagina dedicata al progetto www.retedeldono.it/cardioteam-foundation-onlus/una-vela-per-il-cuore. Un modo per essere vicini a Cardioteam – Una vela per il cuore sulle vele della solidarietà.

Tutte le persone che saranno sottoposte ad ecocardiogramma riceveranno l’esito del test e una brochure sullo stile di vita da adottare per prevenire infarto e ictus. Nella tenda del Cardioteam Foundation Onlus, allestita in ogni porto di approdo, si farà formazione su alimentazione, attività fisica, controllo della pressione artesiosa, del diabete e del colesterolo nel sangue.

Il dott. Marco Diena, presidente Cardioteam Foundation Onlus, afferma: