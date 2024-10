L’Università della Calabria sempre più ai vertici: scala 100 posizioni nel ranking di Shangai

L’Università della Calabria, anche quest’anno, viene inserita nell’Academic ranking of world universities (Arwu), la classifica delle migliori università del mondo appena pubblicata dall’organizzazione “Shanghai Ranking Consultancy”. Non solo, l’Unical fa segnare un netto miglioramento, passando dalla posizione 801 in ex aequo alla 701.

Lo rende noto la stessa Università che sottolinea il “nuovo importante riconoscimento per l’Unical, che solo poche settimane fa è stata incoronata dal Censis come la migliore grande università d’Italia”.

Il ranking Arwu individua ogni anno i migliori atenei a livello globale e li analizza sulla base di una metodologia trasparente e dati oggettivi forniti da terze parti.

Nell’edizione 2024 sono state esaminate più di 2.500 istituzioni e sono state incluse in graduatoria le migliori 1.000 università del mondo. In Italia sono meno di metà, tra cui l’Unical, gli atenei selezionati nell’Arwu, considerata una delle più affidabili classifiche universitarie a livello internazionale.

Shanghai Ranking Consultancy utilizza sei indicatori per valutare gli atenei, tra cui il numero di articoli dei ricercatori dell’Università che sono indicizzati su Web of Science con particolare valore per quelli pubblicati sulle riviste Nature e Science, i vincitori di premi Nobel e medaglie Fields, nonché i docenti ad alto impatto che sono riconosciuti come Highly Cited Researchers da Clarivate.