VI edizione di “Gustando il Borgo – Festival Internazionale di Artisti di Strada” il 25 e 26 Agosto a Gioiosa Ionica

Di M.Carmela Di Marte – Al via la sesta edizione di “Gustando il Borgo – Festival Internazionale degli artisti di strada”, l’evento enogastronomico e culturale promosso dall’Associazione Carpe Diem con il patrocinio del Comune di Gioiosa Ionica e della Provincia di Reggio Calabria, dove, nella cornice del centro storico della città si fondono cibo e musica. Un evento organizzato in modo da rendere possibile sia la degustazione di prodotti tipici negli appositi stand posizionati lungo il percorso creato, sia di ammirare le performances di diversi artisti come giocolieri, equilibristi, musicisti e molto altro. Quest’anno tra i diversi artisti ci saranno i Mr. Bang, i Tinto Brass Street Band, Riccardo Strano, gli Style’s Revolution Crew e molti altri. Un evento organizzato da giovani che credono nelle potenzialità della loro terra, dove il connubio tra cibo, arte e spettacolo regala a bambini ed adulti un’esperienza ineguagliabile, ricca di stupore e meraviglia. Gusta anche tu il Borgo per un’esperienza all’insegna del divertimento e della spensieratezza, in una terra che ha ancora molto da dare.Gustando il Borgo: #gustaloanchetu2014#