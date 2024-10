Vibonese: lo sfogo durissimo di Buscè, a tutela del gruppo e contro l’ambiente

Poco spazio per il commento all’ennesima vittoria stagionale della Vibonese contro l’Akragas, perchè mister Buscè in sala stampa ha voluto puntare il dito contro un ambiente che dopo la sconfitta interna con il Trapani ha mostrato malumore e risposto, dopo le 2000 presenze registratesi contro la capolista, con un numero assai inferiore di spettatori.

“Questo è un ambiente depresso, malato di tante situazioni. Abbiamo sbagliato mezz’ora contro il Trapani e non si può condannare un gruppo che ha dato più gioie che dolori. Anche se avessimo battuto il Trapani non avremmo mai vinto il campionato perché la rosa non è stata costruita per vincerlo con il budget che abbiamo a disposizione. Questa è la verità e la dico perché non amo dire bugie. Lo scorso anno il Locri ha chiuso il campionato al secondo posto con 56 punti, noi siamo terzi a 53 e undici partite ancora da giocare“.