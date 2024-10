Il vicesindaco Neri a Unindustria Giovani: «Tessuto imprenditoriale reggino in crescita per quantità e qualità»

«Felicitazioni ed auguri di buon lavoro ai neo eletti consiglieri regionali di Unindustria Giovani Salvatore Presentino di Romanella Drinks, Giuseppe Pizzichemi di Europol, Umberto Barreca di Redel Energia e Tito Polimeni di Policom. Saranno loro a rappresentare la città di Reggio Calabria in seno al direttivo calabrese dell’associazione dei giovani industriali, insieme alla neo presidente eletta Marella Burza».

E’ quanto scrive in una nota il vicesindaco di Reggio Calabria Armando Neri commentando l’esito delle elezioni regionali per il rinnovo delle cariche dirigenziali dei giovani industriali calabresi.

«Sono certo che i neo consiglieri saranno in grado di portare avanti un ottimo lavoro – ha aggiunto Neri – mettendo a disposizione dell’associazione di categoria tutta la loro competenza, la loro professionalità e naturalmente il loro grande entusiasmo e l’enorme voglia di fare. Le quattro imprese elette sono un vero orgoglio per la nostra città, rappresentando alcune delle migliori eccellenze presenti sul nostro territorio. L’elezione di ben quattro realtà imprenditoriali reggine in seno al massimo organismo direttivo regionale di Unindustria Giovani premia lo sforzo delle nostre imprese e dimostra quanto l’economia reggina sia in crescita, non solo in termini quantitativi, come dimostrano i dati diffusi dagli organismi di settore, ma anche in termini qualitativi».

«La nostra città ha bisogno di un tessuto imprenditoriale sano e coraggioso – ha concluso Neri – l’elezione di questi giovani imprenditori in seno al direttivo regionale non può che supportare e favorire il percorso di crescita che il mondo imprenditoriale reggino ha intrapreso negli ultimi anni».