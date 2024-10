Viola Basket: benvenuto al nuovo acquisto Chris Roberts

La Viola Reggio Calabria è felicissima di comunicare l’acquisizione delle prestazioni sportive di Chris Roberts. Con il giocatore americano è stato sottoscritto un contratto annuale.

Guardia di 193 cm, nata a Forth Town nel 1988, inizia la sua carriera nel collage della Bradley University approdando poi in NBA D-Legue con Idaho Stampede, Texas Legends e Austin Toros. Lasciati gli Stati Uniti dopo la Nba Summer Legue con gli Utah Jazz, Roberts si trasferisce in Italia dove nel 2013 esordisce in massima serie con la Juve Caserta. La sua conoscenza del campionato italiano si amplia grazie alle positive esperienze con le canotte di Pistoia, sempre in A1, e della MenSana Siena e Fortitudo Bologna in A2. Per lui anche una parentesi in Francia con il Bourg-en-Bresse.

Welcome Chris !