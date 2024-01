Myenergy RC, adunata al Palacalafiore per il big match contro Ragusa

Big match di pallacanestro questa sera alle 18.00 al Palacalafiore, probabilmente la gara più importante fin qui per la Viola Myenergy Reggio Calabria che tra le mura amiche ospiterà per la 19ª di Serie B Interregionale la Virtus Ragusa.

Partita di fondamentale importanza che vista la posizione delle due squadre vale 4 punti, due per la classifica del Girone H e due per stabilire a fine torneo gli accoppiamenti col girone pugliese per la promozione finale.

Ragusa e Reggio appaiate a 28 punti seguono infatti a due lunghezze di distanza l’altra protagonista del torneo, l’Orlandina dell’ex coach Bolignano. Più lontane Sala Consilina con 24 punti e Piazza Armerina con 22, anche per loro questa domenica scontro diretto per decidere chi occuperà la quarta posizione. Barcellona perde terreno, si fa staccare dal treno di testa e agganciare anche dall’ottima Basket School ME.

La Viola è reduce da tre vittorie consecutive nella settimana di fuoco che ha preceduto il match clou della 19ª giornata, Cigarini & Co. aspettano questo scontro ormai da settimane, e l’avversario è di quelli tostissimi.

Miglior attacco del campionato con 88,11 punti di media a partita, anche la compagine siciliana è in striscia positiva dopo le tre vittorie pesantissime contro Milazzo, Barcellona e Sala Consilina.

Coach Recupido allena una squadra solida, rodata, con molti giocatori confermati dallo scorso anno dove spiccano le individualità della guardia americana Marcus Brown su tutte, 21.7 punti di media finora, dell’ala forte ed ex Viola Franco Gaetano, cui aggiungere la concretezza di Cioppa, Vavoli ed Epifani, l’atletismo di Simon e il cuore di capitan Sorrentino, al quinto anno in maglia Virtus.

Due squadre simili per mentalità, stile di gioco e ambizioni, come si è già visto nel tiratissimo match d’andata che vide i ragusani vittoriosi solo dopo un tempo supplementare. Viola e Ragusa giocano stasera per stabilire le gerarchie del Girone H, giocarsi una fetta importante della stagione e passare alla fase successiva sperando in un sorteggio favorevole. E stasera al palazzetto di Pentimele la truppa di Cigarini si aspetta il sostegno del pubblico delle grandi occasioni.

Arbitri della serata i signori Andrea Parisi di Catania e Calogero Cappello di Porto Empedocle (AG).

L’appuntamento con gli appassionati di basket per Viola Myenergy RC – Virtus Ragusa è per stasera alle 18.00 al Palacalafiore.