Viola, tempo quasi scaduto. Si spera nel colpo di coda

Ore di attesa in riva allo stretto per comprendere se e quale campionato disputerà la Viola Basket

Come spesso è accaduto nel bene e nel male della storia del basket neroarancio tutto viene deciso a ridosso delle scadenze. Nella giornata odierna si deciderà il futuro della Viola Reggio Calabria. E’ dalla scorsa estate, dopo la retrocessione imposta dalla FIP, che si rincorrono ipotesi, strategie, azioni. Abbiamo assistito a varie gestioni, che seppure con tanto impegno e buona volontà si sono trovate di fronte ostacoli insormontabili, vedi i debiti dovuti all’impiantistica. Andando con ordine, anche se troppo facile dirlo col senno del poi è mancato un equilibrio che ha determinato ora scivoloni magari per aver compiuto passi più lunghi delle proprie gambe.

Oggi sul piatto ci sono varie forze che prese singolarmente, possono dar man forte alla sopravvivenza della squadra che maggiormente ha rappresentato i valori positivi di un intero territorio, vedi le istituzioni in primis che hanno il quadro completo della situazione debitoria, vedi il Supporters Trust, composto da soci competenti con tanta voglia di portare avanti il mito neroarancio. Da non trascurare la valenza della Scuola Basket Viola strutturata e già protagonista in campionati giovanili oltre alla Nuova Cestistisca Viola che alla ricerca di un proprio ruolo ha già ricevuto il benestare degli storici dirigenti neroarancio. La FIP Calabria in particolare potrebbe essere il collante tra tutti questi soggetti visto che la FIP nazionale ha dato la chance della Wild Card che se spesa bene potrà garantire all’intero popolo neroarancio la possibilità di disputare un campionato di B.

Saranno ore d’attesa prima di conoscere se ci sono imprenditori disponibili per supportare un eventuale progetto, già nella giornata di oggi avremo notizie in merito al futuro della Viola.