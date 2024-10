Vodafone con vista sullo Stretto, nuovo negozio a Reggio Calabria

Un nuovo punto vendita di telefonia nel cuore della città. Il marchio Vodafone si fa spazio e diventa sempre più presente a Reggio Calabria con il nuovo negozio in via Largo Colombo 1/3.

Le tre ampie vetrine di cristallo mostrano un ambiente altamente innovativo ed una struttura moderna che consente un percorso di sperimentazione dei più evoluti servizi di telefonia e connettività internet, attraverso rete mobile e fissa, e di tutti i prodotti di ultima generazione.

Il cliente è il soggetto protagonista intorno a cui è stato ideato il negozio Vodafone in Largo Colombo a Reggio Calabria in cui sono esposte tutte le novità presenti sul mercato, che potranno essere liberamente provate in un ambiente che coniuga confort e innovazione. Nel nuovo punto vendita Vodafone i clienti saranno accompagnati nella loro sperimentazione da internet specialist, persone altamente qualificate che li supporteranno e li aiuteranno a trovare la migliore soluzione tra le nuove offerte Vodafone. L’offerta del momento? La Vodafone One che permette all’intera famiglia di essere sempre connessi a casa e fuori casa a 29,90 euro ogni 4 settimane (prezzo bloccato). The future is exciting!

Per info ed attivazioni visita il nuovo negozio Vodafone in Via Largo Colombo 1/3 a Reggio Calabria.

Tel. 0965.895276

#pubbliredazionale