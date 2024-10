Volley – Expert De.Si. Palmi, arriva il primo acquisto

Piemontese classe 1995, di ruolo Opposto, Barbara Varaldo è il primo acquisto della Expert De.Si. Volley Palmi per la stagione 2019/2020 del campionato di serie B1 di volley femminile. Si tratta di un innesto molto importante, che metterà a disposizione di coach Enzo Celi freschezza, tecnica e potenza fisica, caratteristiche proprie di una giocatrice abituata alla categoria e che nel corso degli anni ha fatto vedere tutte le proprie qualità.

Barbara inizia a giocare a pallavolo a 9 anni nel San Giorgio Leo Chieri, squadra della sua città, con la quale compie il suo percorso nelle giovanili fino all’under 18. Nel 2012-2013, suo ultimo anno in under 18, passa all’Aurora Venaria, dove contribuisce in modo decisivo a conquistare la promozione in serie D. Dopo aver mostrato le proprie qualità, l’anno successivo viene chiamata dal Volley Parella Torino, in serie C, dove rimane per 5 stagioni, ottenendo nel 2015/2016 la promozione in serie B2 e nel 2016/2017 la promozione in B1 e la partecipazione alla Final Four di Coppa Italia di B2, conquistando la seconda posizione.

Nella stagione appena conclusasi, Barbara gioca per la pallavolo Don Colleoni a Trescore Balneario, nel girone A di serie B1, dove dopo un bellissimo campionato con le proprie compagne sfiora davvero per un nulla l’accesso ai play off. Ciò nel Girone qualitativamente e tecnicamente più difficile di tutto il campionato di B1 femminile.

«Sono molto contenta della decisione che ho preso, fin dalla prima chiamata ho avuto un’ottima impressione della società e degli obiettivi che vogliono essere raggiunti – dichiara Barbara Varaldo – Sarà il mio primo anno così lontana da casa, ma sono sicura che tutti gli sforzi verranno ripagati appieno. Mi hanno parlato molto bene di Palmi, dicendomi che una volta che si viene non si vuole più andare via. Il mio è un ruolo molto delicato in questa categoria e ringrazio la società per l’opportunità e la fiducia che mi ha dato. Non vedo l’ora di conoscere le mie compagne, lo staff e la società e di iniziare tutti insieme un percorso verso qualcosa di grande».

Barbara saluta e lancia poi un invito ai tifosi: «Mi auguro di avere un palazzetto sempre pieno, perché il vostro supporto e la vostra presenza ci faranno vivere momenti di grandi emozioni. Forza Palmi!».