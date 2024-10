Volley – Una vittoria che vale la salvezza. L’Expert Ekuba Palmi può festeggiare

Una partita dominata sul campo della PVG Volley Bari consegna alle ragazze dell’Expert una meritatissima salvezza.

È festa Expert sul taraflex della PVG Volley Bari, antagonista diretta per la salvezza della squadra di Palmi. Al termine di una partita giocata meravigliosamente, le ragazze di coach Celi conquistano una salvezza straordinaria e meritata. Quella disputata oggi è stata una gara di grande caparbietà e concentrazione, perfetta sotto molti punti di vista.

Fondamentali per la vittoria finale sono stati i muri del capitano Alessia Travaglini, gli attacchi di Bonfiglio e Ditommaso, la gestione del parco attaccanti di Perata e la grande partita di sacrificio disputata da Barone, nel ruolo di schiacciatrice e Larosa, impegnatasi in fase di difesa. Ancora una volta però, a fare la differenza è stata la forza del gruppo, dimostratosi forte e compatto nell’uscire dai momenti di maggiore difficoltà presentatisi nel corso del campionato. Grande ordine in difesa, pochissimi errori commessi e una prestazione esaltante da parte di tutte le giocatrici sono valse la vittoria sul campo della diretta rivale e la salvezza matematica.

Pesantissime nell’economia del campionato sono stati poi gli ingressi di Mastrogirolamo e Carrozza. Quest’ultima, nell’ultima parte di campionato ha trovato anche continuità, sacrificandosi come schiacciatrice e stringendo i denti e scendendo in campo nonostante l’infortunio alla coscia.

Una salvezza resa ancora più bella da tutte le difficoltà affrontate e superate dalle ragazze di coach Celi, dalle defezioni causate dai tanti infortuni alle ristrettezze di organico che hanno condizionato gli allenamenti settimanali. In tutto ciò, di grande importanza è stata la gestione del gruppo da parte dell’allenatore palmese, abile ad inventare le soluzioni per raccogliere i punti rivelatisi decisivi in questa situazione difficilissima.

Con la salvezza in tasca, è ora il momento dei festeggiamenti, da godersi tutti insieme domenica prossima nell’ultima gara casalinga contro Santa Teresa, con la certezza che l’anno prossimo, L’Expert Volley Palmi sarà ancora qui, a giocare il campionato di serie B1.

TABELLINO: (0 – 3)

1° Set: (20 – 25)

2° Set: (20 – 25)

3° Set: (20 – 25)