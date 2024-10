WhatsApp come strumento di marketing: a Reggio il workshop di Confindustria

Scopri come far diventare l’applicazione di messaggistica uno strumento utile per il tuo business. Come partecipare al workshop gratuito

WhatsApp essendo una delle applicazioni di messaggistica istantanea più utilizzata in tutto il mondo, rappresenta un’opportunità da non lasciarsi sfuggire per le aziende. L’uso di WhatsApp come strumento di marketing è un ambito ancora poco esplorato, essere i primi a muoversi su questo canale potrebbe rivelarsi un fattore altamente competitivo.

Partecipa al workshop gratuito a Reggio Calabria presso la sala conferenze di Confindustria (Via Torrione, 96).

Intervengono Alessandra Gallucci e Maria Rosaria Gallucci, autrici Dario Flaccovio Editore di “WhatsApp Marketing” per scoprire come far diventare l’applicazione di messaggistica uno strumento utile per il tuo business.

OBIETTIVI

L’obiettivo di questo workshop è quello di guidare le persone all’utilizzo di WhatsApp come strumento di marketing, mostrandogli i possibili usi della piattaforma per creare una campagna di successo.

PERCHÈ PARTECIPARE

Se vuoi scoprire come sfruttare al massimo le potenzialità di WhatsApp per aggiungere valore al tuo brand e creare un rapporto di fiducia con i clienti, Alessandra e Maria Rosaria Gallucci ti aiuteranno a:

capire come integrare al meglio WhatsApp nella tua strategia digitale;

conoscere i vantaggi dell’utilizzo di WhatsApp per il business;

scoprire le interessanti novità previste per il futuro dell’applicazione.

A CHI È RIVOLTO

Professionisti che si occupano di marketing, imprenditori, amanti del digitale a cui piace aggiornarsi sugli ultimi trend.