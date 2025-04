Regione Calabria, 15 milioni per startup innovative

La Regione Calabria investe sull’innovazione e sull’imprenditorialità giovanile per rafforzare il proprio posizionamento competitivo. Dopo una fase di pre-informazione, è stato ora pubblicato ufficialmente l’Avviso pubblico per il sostegno alla creazione e al consolidamento di startup innovative ad alta intensità di conoscenza, con una dotazione finanziaria complessiva pari a 15 milioni di euro.

Obiettivi dell’iniziativa

L’iniziativa ha l’obiettivo di favorire la nascita di nuove imprese innovative e rafforzare quelle esistenti, con particolare attenzione ai progetti imprenditoriali ad alto contenuto tecnologico e di ricerca, coerenti con le traiettorie della Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) regionale.

A chi si rivolge l’Avviso

L’Avviso è rivolto sia alle persone fisiche che intendano intraprendere un nuovo progetto di impresa sia alle startup innovative già costituite da non più di 5 anni e iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese.

Agevolazioni e modalità di accesso

Le agevolazioni saranno concesse sotto forma di contributo in conto capitale fino al 75% delle spese ammissibili, per investimenti compresi tra 70.000 e 400.000 euro. Le domande potranno essere presentate dal 8 maggio al 31 ottobre 2025, esclusivamente tramite la piattaforma di Fincalabra Spa (https://bandifincalabra.it/).

Le parole dell’Assessore Varì

A sottolineare l’importanza strategica di questa misura è l’assessore allo Sviluppo Economico Rosario Varì, “Questo Avviso – dichiara – è un’opportunità concreta per far nascere e crescere in Calabria imprese innovative, con solide radici nel territorio e uno sguardo proiettato al futuro. Vogliamo rafforzare l’ecosistema regionale dell’innovazione e creare condizioni favorevoli per chi sceglie di fare impresa qui, senza dover cercare altrove. È un messaggio chiaro a giovani, ricercatori e professionisti: la Calabria è pronta a credere nelle vostre idee e a sostenerne la realizzazione. Ci aspettiamo proposte di qualità e vogliamo attrarre anche realtà promettenti da fuori regione e dall’estero, perché oggi innovare in Calabria è possibile”.

Dove consultare l’Avviso completo

Per maggiori informazioni, è possibile consultare l’Avviso completo sul portale Calabria Europa:

https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/bando/avviso-per-il-sostegno-alla-creazione-e-al-consolidamento-di-startup-innovative-ad-alta-intensita-di-conoscenza/

o sul sito di Fincalabra Spa:

https://internal.fincalabra.it/oi/