Reggio, completata la Palestra di San Giovannello. Latella: ‘Altro impegno mantenuto’
Attraverso un video il consigliere Latella annuncia il completamento della palestra di San Giovannello: 'E' la seconda palestra dopo il Palacalafiore'
17 Maggio 2026 - 10:35 | di Redazione
“Dopo vent’anni d’attesa, anche la palestra di San Giovannello viene completata. Un altro impegno mantenuto dall’amministrazione comunale di Reggio Calabria. Le società sportive e le federazioni possono utilizzare questa meravigliosa palestra che è la seconda palestra dopo il Palacalafiore. Andiamo avanti, andiamo a ridare le strutture sportive alle società e ai nostri ragazzi.”
Così il consigliere comunale di Reggio Calabria con delega allo sport Giovanni Latella annuncia con soddisfazione il completamento dell’opera attesa da anni dai reggini.
Adesso si attende la data di inaugurazione che con ogni probabilità arriverà prima della data delle elezioni del 24 e 25 maggio.
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