Reggio, completata la Palestra di San Giovannello. Latella: ‘Altro impegno mantenuto’

“Dopo vent’anni d’attesa, anche la palestra di San Giovannello viene completata. Un altro impegno mantenuto dall’amministrazione comunale di Reggio Calabria. Le società sportive e le federazioni possono utilizzare questa meravigliosa palestra che è la seconda palestra dopo il Palacalafiore. Andiamo avanti, andiamo a ridare le strutture sportive alle società e ai nostri ragazzi.”