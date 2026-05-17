Nuovo ‘T. Minniti’, Battaglia: ‘Celebriamo un traguardo importante. È l’inizio di una nuova fase’

«Permettetemi innanzitutto di esprimere la soddisfazione profonda, mia personale e di tutta l’Amministrazione comunale, per questo momento che la città di Reggio Calabria attendeva da tempo. Inaugurare oggi il nuovo terminal passeggeri dell’Aeroporto “Tito Minniti”. Oggi consegniamo all’intera area dello Stretto una struttura rinnovata e certamente all’altezza delle ambizioni di un territorio, richiamando la vocazione strategica di Reggio nel Mediterraneo come opportunità decisive per attrarre investimenti, turismo, lavoro e nuove energie imprenditoriali. L’obiettivo è sempre fare di Reggio una città accogliente e dinamica, capace di dialogare con il resto del Paese e con l’Europa. In questo contesto lo scalo di Reggio è una porta aperta sul futuro.

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Il buon governo non si costruisce in solitudine ma attraverso la capacità di creare sinergie, di sedersi allo stesso tavolo con spirito costruttivo, di anteporre l’interesse della città a ogni altra considerazione. Comune, Regione, gestore aeroportuale, autorità di settore: ciascuno nel proprio ruolo, tutti nella stessa direzione.

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Abbiamo sempre sostenuto che l’aeroporto dello Stretto dovesse assumere una funzione strategica non solo per Reggio Calabria. Ragionare di Aeroporto dello Stretto significa ragionare di un bacino d’utenza che supera di gran lunga i confini amministrativi della nostra città. Reggio e Messina sono, in questa prospettiva, un’unica grande città, uno spazio metropolitano integrato che condivide un aeroporto, un porto, e la vocazione a diventare un polo di attrazione nel Mediterraneo. Non è un caso che questo scalo si chiami “dello Stretto”: la sua missione è essere il gate aereo di entrambe le sponde. In questa direzione, abbiamo già compiuto passi significativi. Abbiamo lavorato con determinazione, sin da quando ricoprivo la delega ai Trasporti, per costruire un sistema di collegamento intermodale stabile tra Messina e l’aeroporto Tito Minniti per rendere possibile a un cittadino messinese di raggiungere il nostro scalo con un biglietto unico integrato, un tassello fondamentale nella costruzione dell’area dello Stretto come realtà concreta, non solo come evocazione geografica. Continuiamo a percorrere questa strada.

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Un sistema infrastrutturale moderno richiede infatti connessioni rapide, affidabili ed efficienti tra le diverse modalità di trasporto. Ecco perché continuiamo a lavorare affinché porto, aeroporto, rete ferroviaria e rete urbana possano dialogare sempre meglio tra loro, offrendo ai cittadini e ai visitatori servizi adeguati agli standard europei. Questa è anche la visione di “Reggio Destinazione”: una città che non vuol essere un luogo di passaggio, ma diventare meta scelta, vissuta, raccontata.

Perché un aeroporto moderno vive se è connesso, se è frequentato, se genera relazioni, opportunità e flussi continui. Ecco perché il tema dei collegamenti resta decisivo ed è importante rafforzare il dialogo con le compagnie aeree, in particolare con ITA Airways e Ryanair, favorendo nuove rotte e una maggiore competitività dello scalo.

Come Amministrazione comunale, proseguiamo nelle interlocuzioni necessarie per migliorare ulteriormente la fruibilità delle aree circostanti l’aeroporto. Nell’ambito del Masterplan è in fase avanzata la valutazione del trasferimento della scuola Pythagoras in un’area alternativa idonea, al fine di liberare spazi adiacenti allo scalo da destinare a servizi complementari: parcheggi, aree rent-a-car e ulteriori funzioni di supporto all’aerostazione. Le interlocuzioni con i soggetti coinvolti sono in corso e il percorso prosegue, naturalmente nel rispetto delle necessarie coperture finanziarie e delle procedure previste dalla legge. Si tratta di interventi che, una volta realizzati, completeranno il quadro di un polo aeroportuale moderno e pienamente integrato nel tessuto della città.

Oggi, dunque, celebriamo un traguardo importante. Ma sappiamo bene che questo non è un punto di arrivo. È l’inizio di una nuova fase. Una fase in cui Reggio Calabria deve continuare a credere nelle proprie potenzialità, nella propria posizione strategica, nella propria vocazione naturale di città mediterranea aperta al mondo».