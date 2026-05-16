City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Nissa-Reggina: come e dove vedere la partita degli amaranto

C'è la possibilità di seguire la finale play off anche per chi non sarà allo stadio

16 Maggio 2026 - 22:45 | Redazione

Reggina Di Grazia

Per la Reggina è la terza finale play off consecutiva. La prima persa con il Siracusa, la seconda vinta con la Scafatese mentre quella di quest’anno si giocherà sul campo della Nissa.

Leggi anche

Come e dove vedere la partita

RTV sui canali 77 e 677 del digitale terrestre Calabria
Sulla App ufficiale di ReggioTv
Sulla pagina Facebook di ReggioTv
In streaming su www.reggiotv.it e on demand

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

RegginaReggio Calabria Calcio

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?