Nissa-Reggina: come e dove vedere la partita degli amaranto
C'è la possibilità di seguire la finale play off anche per chi non sarà allo stadio
16 Maggio 2026 - 22:45 | Redazione
Per la Reggina è la terza finale play off consecutiva. La prima persa con il Siracusa, la seconda vinta con la Scafatese mentre quella di quest’anno si giocherà sul campo della Nissa.
Come e dove vedere la partita
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