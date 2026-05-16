Finale play off, Nissa-Reggina: la probabile formazione amaranto

Ultimo atto di una stagione vissuta tra alti e bassi e con l'obiettivo ancora fallito

La Reggina saluta il terzo campionato consecutivo di serie D e sa di dover disputare il quarto. C’è da giocare la finale play off contro una Nissa che attende il match come la partita della vita, l’esatto opposto rispetto a quello che sta accadendo in casa amaranto. Mister Torrisi, che in occasione dell’ultima conferenza stampa ha lanciato una serie di messaggi alla società, dovrebbe confermare l’undici visto nelle ultime gare tra campionato e play off, con l’unica eccezione che potrebbe essere rappresentata dall’utilizzo di Edera dal primo minuto.

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La probabile formazione amaranto

REGGINA: Lagonigro; Giuliodori, Rosario Girasole, Domenico Girasole, Distratto; Laaribi, Fofana; Edera, Mungo, Di Grazia; Ferraro. All. Torrisi