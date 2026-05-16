Reggina, Torrisi sul futuro: ‘Spero si faccia chiarezza, siamo in ritardo’

Interessante passaggio del tecnico Torrisi nel corso della conferenza stampa sul futuro e sulla programmazione:

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“Le vicende extra campo cerchiamo di isolarle, le incertezze sul futuro sono tante, si parla di eventuali cessioni e la società non ha mai smentito. Probabilmente ci sono situazioni, anche se io non ne ho mai parlato con la proprietà. Sicuramente la programmazione per la prossima stagione va fatta subito e paradossalmente saremmo già in ritardo. Oggi si può fare mercato con le prime scelte e non con quelli che lasciano gli altri. In questo momento non si parla di programmazione e spero si possa fare chiarezza“.