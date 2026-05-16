Reggina, Torrisi: ‘Non siamo nel miglior momento per tanti motivi’

Ultimo atto della stagione. La Reggina gioca la terza finale consecutiva play off ma, rispetto alle precedenti, l’ambiente, gli stati d’animo e l’entusiasmo sono opposti. Anzi, quasi non si vede l’ora che tutto si concluda per voltare pagina, speranzosi che possa accadere qualcosa nell’immediato futuro a livello societario. E’ anche l’ultima conferenza pre gara per mister Torrisi che presenta così l’incontro: “Affrontiamo una squadra che tiene tanto a questa finale, una società importante che ha speso tanto e per vincere il campionato. Una compagine di talento, nel reparto offensivo hanno fatto qualcosa di veramente importante.

Il nostro è un mood totalmente diverso, nessuno di noi voleva giocare questi play off, l’ambiente non è dei migliori e andremo lì senza i nostri tifosi. Questo dimostra quanto interessi alla piazza di Reggio. Noi dobbiamo metterci orgoglio, non partiamo con i favori del pronostico, abbiamo un solo risultato.

Il risultato di questa gara non credo determini se siamo i più forti del girone. Abbiamo la media punti più alta di tutti, la migliore difesa, record di vittorie, quindi si è dimostrato che qualcosa di importante lo abbiamo fatto. Il cammino è stato importante che però non si è concretizzato con la vittoria del campionato nonostante la rimonta, lo ha vinto il Savoia meritandolo. Non siamo nel miglior momento della stagione per tanti motivi. La contestazione si fa sentire, le incertezze sul futuro, condizioni sfavorevoli. Ma rappresentiamo la Reggina e quindi abbiamo l’obbligo di fare una prestazione degna e provare a vincere.

L’attaccante? Se avessimo avuto qualche attaccante in doppia cifra forse tre punti in più li avremmo fatti, però nel calcio i se e i ma non contano. I fatti dicono che abbiamo segnato poco. Nulla toglie al lavoro che hanno fatto i ragazzi, straordinario. Sicuramente potevamo fare meglio. Il Mercato? Ne abbiamo parlato più volte e la verità la sappiamo, quello che si poteva fare si è fatto. Non è corretto parlare di chi poteva arrivare soprattutto per chi è arrivato”.