Cessione Reggina, Pedullà: ‘Con Rizzetta i dialoghi continuano’. I dettagli

Nella giornata di ieri abbiamo pubblicato l’intervista realizzata da CityNow con l’imprenditore italo-americano Matt Rizzetta il quale aveva in qualche modo confermato l’interessamento di un fondo nei confronti della Reggina e la richiesta di un suo coinvolgimento: ““Ci sono patti di riservatezza da rispettare, ma posso dire che c’è stato un fondo, con cui ho un ottimo rapporto, che mi ha contattato per sondare il mio interesse rispetto a un potenziale progetto legato alla Reggina. Avrebbero voluto che io facessi parte del progetto sia a livello economico, ma soprattutto operativo, con il ruolo di presidente.

“Reggio Calabria è una delle pochissime piazze che valuterei, ma solo alle giuste condizioni. In questo momento queste condizioni non ci sono. Non voglio entrare nel merito, proprio perché ci sono patti di riservatezza. Ho tantissimo rispetto per la Reggina, la mia situazione purtroppo è complessa e non sono una persona che vuole illudere nessuno”.

Sul sito del noto giornalista Alfredo Pedullà si scrive di incontri e dialoghi che continuano:

“La Reggina vive giorni importanti per una possibile svolta societaria. Vi avevamo raccontato l’interesse di un gruppo italo-americano che fa riferimento a Matt Rizzetta, proprietario del Campobasso e del Napoli Basket. Possiamo aggiungere che nei giorni scorsi c’è stato un incontro tra lo stesso Rizzetta e i massimi esponenti del club amaranto. Il legame tra Rizzetta e il Campobasso non è in discussione, ma l’interesse per la Reggina resta attuale. Ovviamente bisogna arrivare a una totale quadratura e agli accordi: bisogna aspettare, ma i dialoghi continuano”.