Playoff Serie B, la Viola cerca il colpo a Barcellona per chiudere la serie

Poche ore alla palla a due per gara 2 dei quarti playoff di Serie B Interregionale. Alle 20:45 al PalaAlberti di Barcellona Pozzo di Gotto, la Redel Viola torna in campo contro il Barcellona Basket con l’obiettivo di chiudere la serie e conquistare l’accesso alle semifinali.

Si riparte dall’1-0 per i neroarancio, maturato al Palacalafiore dopo una partita vera, intensa e combattuta, chiusa sul 76-68 davanti ad un pubblico caldo e partecipe. La Viola ha sfruttato il fattore campo, ma ha dovuto fare i conti con una Barcellona mai doma, capace di rientrare più volte nel punteggio e restare aggrappata alla gara fino agli ultimi minuti.

Gara 2, però, sarà un’altra storia. I siciliani avranno dalla loro il pubblico del PalaAlberti e la necessità di vincere per allungare la serie. La Redel, invece, dovrà provare a gestire pressione, ambiente e ritmo, cercando continuità nelle due metà campo.

Si riparte da gara 1

La prima sfida ha confermato l’equilibrio annunciato alla vigilia. La Viola è partita forte, ha toccato presto il vantaggio in doppia cifra e ha trovato risposte importanti dalla panchina, con energia, punti e presenza fisica.

Barcellona, però, ha dimostrato di avere talento e carattere. I siciliani sono rientrati nel secondo quarto, hanno trovato soluzioni importanti con Fraga, Malkic, Galipò e Okereke, e hanno costretto i neroarancio a restare concentrati fino alla sirena.

La Redel ha avuto tanto da Laganà, MVP della serata con una prova completa, ma anche da Clark, Fiusco, Maresca, Marini e dal solito Fernandez, ancora una volta riferimento tecnico ed emotivo nei momenti più delicati della partita.

L’avversario

Il Barcellona Basket arriva a gara 2 con le spalle al muro, ma anche con la consapevolezza di aver giocato alla pari per lunghi tratti contro una delle squadre più solide del tabellone.

La formazione allenata da Maurizio Bartocci ha qualità diffuse e giocatori in grado di accendersi in ogni momento. Lautaro Fraga resta il principale terminale offensivo, profilo di grande personalità e talento per la categoria. Malkic ha confermato di poter far male sia vicino a canestro che dalla lunga distanza.

Attenzione anche ad Aguzzoli e Sebastianelli, elementi capaci di garantire energia e presenza nelle rotazioni. Al PalaAlberti Barcellona proverà inevitabilmente ad alzare il livello fisico e a sfruttare la spinta del proprio pubblico.

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Cadeo dovrà chiedere ai suoi una gara matura, senza cali di concentrazione. Barcellona proverà a sporcare il ritmo, aumentare la pressione e portare la serie a gara 3. La Redel, invece, ha il primo match point per chiudere i conti e continuare il proprio cammino verso il sogno promozione.

In caso di successo siciliano, la serie tornerebbe al Palacalafiore per la decisiva gara 3.