Nuovo terminal del ‘T. Minniti’, Cisl e Fit Cisl Calabria: ‘Segnale positivo, ora consolidare le rotte’

La CISL Città Metropolitana di Reggio Calabria e la FIT CISL Calabria esprimono soddisfazione per l’inaugurazione del nuovo terminal dell’aeroporto dello Stretto “Tito Minniti”, completamente rinnovato dopo gli interventi di ammodernamento e riqualificazione infrastrutturale. Un investimento significativo che arriva in una fase di crescita dello scalo reggino, caratterizzata dall’aumento dei flussi turistici, dall’incremento delle rotte nazionali e internazionali e da una rinnovata attenzione verso una infrastruttura strategica per l’intera area dello Stretto.

Il ruolo strategico dello scalo reggino

“Da anni la CISL sostiene con convinzione il rilancio dell’aeroporto dello Stretto perché riteniamo che infrastrutture moderne ed efficienti siano indispensabili per garantire opportunità di sviluppo, attrarre investimenti e contrastare l’isolamento territoriale – dichiara Nausica Sbarra -. Per una città come Reggio Calabria, che ha bisogno di rafforzare i collegamenti e la propria capacità di connessione con il resto del Paese e con l’Europa, il potenziamento dell’aeroporto rappresenta una scelta strategica. Il nuovo terminal, insieme all’apertura dello svincolo di Malderiti sulla SS106, segna un passo importante verso una mobilità più moderna, accessibile ed efficiente per cittadini, lavoratori e viaggiatori”.

La FIT CISL Calabria sottolinea inoltre il valore dell’intervento anche sotto il profilo del trasporto e dell’organizzazione dei servizi aeroportuali.

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