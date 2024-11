2° Giornata Eccellenza, Bocale – Vibonese 1-1

Un pareggio che sa di beffa per il Bocale che vede sfumare la vittoria grazie ad una superlativa punizione di capitan Cosenza che al 93’ piazza la palla all’incrocio dei pali. Un primo tempo in cui la Vibonese ha avuto la meglio, ma non ha concretizzato le due occasioni da rete capitate ad Allegretti. Al 36esimo inizia lo “show” del direttore di gara che annulla una rete regolare di Moreno. Questa è stata l’unica limpida occasione nella prima frazione per il Bocale completamente di marca ospite.Come successo ad Isola CR, in avvio di ripresa si vede un altro Bocale in grado di impensierire il più quotato avversario appena tre minuti dopo dal fischio di inizio con Erbetta che va vicino alla rete del vantaggio. Si vede anche la Vibonese che al 58esimo va in rete con Bertini, ma l’arbitro annulla. Passano due minuti e il Bocale trova il vantaggio grazie al rigore realizzato da Laurendi su atterramento in area di Catanzaro da parte di Paviglianiti che viene graziato dal direttore di gara, in quanto già ammonito non viene espulso.Dopo lo svantaggio il tecnico vibonese Di Maria cambia le carte in tavola e si schiera con un 4-2-4, modulo che permette al Bocale di trovare delle praterie. Dopo la rete del vantaggio sono ben quattro le occasioni non sfruttate dalla squadra di Lo Gatto che a dieci dal termine protesta per un fallo di mani in area di Vallone non sanzionato dal Sig. Grasso di Acireale.Al 93esimo arriva la beffa per i locali. Capitan Cosenza calcia una magistrale punizione piazzando la palla all’incrocio dei pali battendo l’incolpevole Leonardi. Punizione molto contestata in casa Bocale, in quanto Senè, prima di subire il fallo, stoppa la palla con una mano. A fine gara delusione in casa biancorossa per non aver concretizzato le tante occasioni create, soddisfazione per aver tenuto testa ad una compagine allestita per il salto di categoria.TABELLINOBOCALE – VIBONESE 1-1Marcatori: 61’ Laurendi, 93’ CosenzaBocale: Leonardi, Erbetta (56’ Saccà), Dieni, Gioia (64’, Audino, Cogliandro, Catanzaro, Laurendi, Quattrone, Saviano (77’Pannuti), Moreno All. Lo GattoVibonese: Ferrigo, Rizzuti, Paviglianiti (68’ Tamburo), Ruscio, Ferraro, Bertini, Puntoriere (65’ Vallone), Cosenza, Senè, Da Alt (‘83’ Riitano), Allegretti All. Di MariaArbitro Grasso di Acireale, Assistenti Fiorenza e Lafandi di LocriAmmoniti: Saviano, Laurendi, Cogliandro, Scilipoti, Cosenza, Paviglianiti, Da Alt, Ferraro, AllegrettiRecupero: 3’pt, 6’stNote: 300 spettatori circa, 50 da Vibo ValentiaRisultati 2° giornataAcri-Isola Capo Rizzuto 1-0Bocale-Vibonese 1-1Castrovillari-Taurianovese 1-1Cutro-Sambiase 3-2Gallico Catona-Isola Capo Rizzuto 3-1Guardavalle-Brancaleone 0-0Palmese-Scalea 3-2Paolana-Corigliano Schiavonea 2-1