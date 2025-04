Reggina-Favara: mister Trocini sulla partita, gli infortunati e il messaggio ai tifosi

Le dichiarazioni di mister Bruno Trocini alla vigilia di Reggina-CastrumFavara.

“Mi aspetto la partita che ormai fanno un po’ tutti quando arrivano al Granillo. Verranno con tanti stimoli, anche perché la loro classifica non rispecchia il reale valore della squadra: hanno subito tanto dal ritiro dell’Akragas. Noi però non abbiamo alternative alla vittoria. Sappiamo che sarà una gara difficile, ma siamo concentratissimi”.

Sulle condizioni di Ragusa, Capomaggio e Vesprini:

“Ragusa è recuperato al 100%, è già da diversi giorni in gruppo e sta bene. Capomaggio e Vesprini sono ancora da valutare, ma sono entrambi sulla via del recupero”.

Quale giornata può essere più decisiva per Reggina e Siracusa:

“Sinceramente non saprei. L’unica certezza che abbiamo è che dobbiamo vincere sempre e andare avanti”.

Un messaggio ai tifosi per l’ultima gara casalinga della stagione regolare:

“Spero che siano numerosi. Abbiamo la certezza della presenza della Curva, che ormai in casa e in trasferta è una costante e ci dà grande forza. Mi auguro che anche gli altri tifosi capiscano l’importanza della partita e vengano a sostenere la squadra che secondo me ha fatto un grande lavoro”.