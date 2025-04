Reggina-Favara: la prevendita non decolla, il nuovo dato

Siamo ad un solo giorno dalla sfida tra la Reggina e il Favara, penultima di campionato ed ennesimo match decisivo. La speranza è che questa per la squadra amaranto possa essere l’ultima partita al Granillo della stagione, significherebbe aver conquistato la prima posizione e quindi evitato i play off. Condizione molto difficile visto soprattutto il calendario, ma società, tecnico, giocatori e tifosi vogliono crederci fino alla fine ed è giusto che sia così. Ci si aspettava una risposta più consistente dal popolo reggino pur essendoci ancora due giorni a disposizione, al momento la prevendita segna 700 biglietti venduti, non moltissimi.

Intanto dalla Curva Sud parte l’invito a colorare il settore di amaranto con qualsiasi cosa: “Domenica in vista dell’ultima partita casalinga la Curva Sud invita tutta la tifoseria a portare con se una bandiera, una sciarpa, un vessillo. Coloriamo di amaranto la Curva, sosteniamo la squadra portandola alla vittoria“.

E poi il video pubblicato dalla Reggina sul profilo social ufficiale con la scritta: “Siamo la voce che non si spegne, domenica tutti al Granillo”.