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A Palmi il primo ‘Memorial Pino Bosurgi – Franco Tigano’

A Palmi la presentazione del primo Memorial dedicato a due uomini che hanno dato lustro allo sport calabrese, con i mini tornei e la sfida di serie A2 femminile

19 Dicembre 2015 - 15:07 | di Redazione

Pallavolo, immagine per il primo Memorial Pino Bosurgi - Franco Tigano a Palmi

Domenica 20 dicembre, alle ore 15.30, presso il Municipio della Città di Palmi si terrà la conferenza stampa di presentazione del primo “ Memorial Pino Bosurgi  – Franco Tigano”.

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La manifestazione sportiva, organizzata per ricordare due importanti uomini che hanno dato lustro allo sport calabrese, si svolgerà il prossimo 6 gennaio a Palmi dove, dopo i mini tornei under13 maschile e femminile della mattina, è in programma nel pomeriggio l’attesissima gara tra Golem Palmi e Soverato, squadre che disputano il campionato di serie A2 femminile.

Alla conferenza stampa interverranno il sindaco di Palmi, Giovanni Barone, e il presidente del Comitato provinciale Fipav Domenico Panuccio.

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