Sconfitta della Viola a Latina
La Bermè Viola Reggio Calabria cede a Latina sul finale: la cronaca della partita e il tabellino completo
07 Febbraio 2016 - 20:26 | di Domenico Suraci
Sconfitta per la Bermè Viola Reggio Calabria, che si arrende ai padroni di casa del Latina sul finale di gara. Partita abbastanza equilibrata in avvio, con la Viola che tiene testa all’avversario nel primo e nel secondo quarto. Poi nel terzo periodo, alcuni errori in fase difensiva portano i neroarancio sotto di 13 lunghezze. Svantaggio che Rullo e compagni riescono a ridurre in maniera significativa (-3 a poco più di minuto dalla sirena), chiudendo tuttavia la gara col risultato di 78-72.
Tabellino
Benacquista Ass. Latina-Bermè Viola Reggio Calabria 78-72
(21-19; 15-21; 32-17; 10-15)
Benacquista Ass. Latina: Tavernelli 11, Ihedioha 19, Uglietti 16, Mei 11, Mosley 12, Veccia, Grande, Tagliabue 1, Pastore 8, Di Ianni. Coach: Gramenzi
Bermè Viola Reggio Calabria: Adegboye 4, Rullo 14, Crosariol 8, Brackins 18, Dobbins 20, Costa, Lupusor, Mordente 2, Pandolfi, Spinelli 6. Coach: Benedetto
Arbitri: Perciavalle, Giovannetti, Bongiorni
Fonte: www.violareggiocalabria.it
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