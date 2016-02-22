I Pagliacci Clandestini donano un carrello visite al Reparto di Pediatria

Domani 23 febbraio alle ore 15.30 presso il Reparto di Pediatria degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria si realizzerà la cerimonia di consegna della donazione da parte dell’Associazione di Promozione Sociale “Pagliacci Clandestini” di un Carrello visite. La strumentazione sino a oggi donata è stata acquistata per sopperire alla sostituzione di alcune strumentazioni ormai obsolete e poche pratiche. Le stesse faciliteranno il lavoro del personale sanitario.

Grazie alla grande sensibilità e altruismo di un cittadino reggino che ha voluto sostenere le iniziative e attività dei Pagliacci Clandestini è stato possibile in questi ultimi mesi realizzare diverse azioni che hanno permesso di continuare a svolgere le attività presso il reparto al gruppo di pagliacci reggini. Tra le più importanti: il rinnovo dell’assicurazione per i volontari, strumenti medico/ludici ecc..

I Pagliacci Clandestini svolgono da più di cinque anni la loro attività volontaria e totalmente gratuita, con cadenza settimanale (4 volte la settimana) e per tutto l’anno, presso il reparto di pediatria e i reparti di ematologia e trapianti degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria.

Alla cerimonia parteciperanno il Direttore Generale Dott. Frank A. Benedetto e il Primario di Pediatria Dott. Costantino Giuseppe.