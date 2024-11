Palmi contro Soverato in un derby storico da vivere tutto d’un fiato

Cresce l’attesa in casa Golem Software Palmi per la partita che nella serata di domani vedrà di fronte la Golem Software Palmi del presidente Massimo Salvago ed il Volley Soverato del presidente Antonio Matozzo. Le squadre scenderanno in campo per dare vita al Derby di Calabria alle 20 e 30 alla palestra provinciale “Mimmo Surace” di Palmi, che si preannuncia più calda che mai per sostenere Ilaria Speranza e compagne.

Due società amiche pronte a sfidarsi in campo per la conquista di punti pesanti: la Golem Palmi, dopo il rotondo successo per 3 set a 0 di domenica sera contro l’Omia Cisterna, è intenzionata a proseguire la corsa verso una salvezza tranquilla. Per farlo, dovrà, gioco forza, conquistare punti anche nel derby contro il Soverato e mantenere così la distanza di sicurezza dalle inseguitrici. Non sarà un compito facile perché dall’altra parte della rete ci sarà il Soverato in piena corsa per il primo posto che dista solo due lunghezze. La squadra biancorossa

Un motivo in più per la squadra di casa per caricarsi di stimoli e regalare una nuova gioia al pubblico di casa.

Sarà una partita dal sapore particolare per diversi elementi in casa Golem Software: dal presidente Salvago, in passato sulla panchina del Soverato, alle giocatrici Elisa Moncada, regista della Golem, e la schiacciatrice Francesca Moretti.

Il Derby di Calabria, valido per la sesta giornata del campionato di ritorno di Serie A2, si giocherà davanti ad una splendida cornice di pubblico con l’arrivo a Palmi anche di una corposa rappresentanza di tifosi da Soverato. A dirigere l’incontro tra Golem Software Palmi guidata da coach Giorgio Draganov e Volley Soverato guidata da coach Luca Secchi sarà diretta dagli arbitri Rosario Vecchione e Matteo Talento.