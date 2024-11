35° Trofeo Cicli Jiriti: Primo successo stagionale per Salvatore Carpano.

di Domenico Suraci – Salvatore Carpano rompe il ghiaccio e trionfa alla trentacinquesima edizione del TROFEO CICLI JIRITI. Successo personale voluto e strameritato per il corridore della ASD Taurianova Cycling Team, dopo una serie di ottime prestazioni ed un paio di cadute che hanno negato già da tempo la meritata vittoria.Andiamo con ordine, alla partenza, Roberto Canale, presidente della Cicloturistica 2001, squadra iscritta alla manifestazione, intervistato per Citynow, si aspetta un giorno di aggregazione come questo sport magnifico ci insegna. Aggiunge quanto sia giusto onorare anche quest’anno le tante volte in cui Andrea Jiriti ha organizzatto questa straordinaria corsa ed esclama: “Vinca il migliore in questo confronto tra i vari corridori provenienti da tutta la Calabria ed anche della Sicilia“.Il cielo nuvoloso e la pioggia iniziale sembrano vogliano rovinare la giornata ma dopo la partenza lanciata al megafono dall’organizzazione che ben gestirà l’intera corsa il cattivo tempo sarà solo un brutto ricordo.La grande esperienza di Andrea Jiriti che ironicamente alla fine “ringrazia” il meteo della Jonica.E ‘ infatti contento che non abbia piovuto lungo la strada fino a Bova ed al ritorno così che la gara si potesse svolgere.A 20 chilometri dall’arrivo ecco partire la fuga vincente di un gruppo di cinque corridori. Ne rimangono solo due lungo la difficile salita di Gallina. Primo, al traguardo, Salvatore Carpano che a caldo dichiara in esclusiva per Citynow di essere felicissimo in quanto nelle ultime due gare era caduto. Ha sentito sua la gara appena è partita la fuga. Un ringraziamento alla squadra che gli ha permesso di ottenere questo prestigioso risultato – dichiara il corridore di Taurianova – felicissimo all’arrivo.Dello stesso avviso è Italo Rossi, Direttore Sportivo della ASD Taurianova Cycling Club: “Oggi abbiamo finalmente vinto. Oltre a lui si è comportata molto bene l’intera squadra. Per la stagione in corso auspico di continuare così e speriamo che anche gli altri della squadra possano andare bene. La nostra società si allena nel reggino e vista la vicinanza a Vibo Valentia e Catanzaro abbiamo molte alternative per allenarci“.Primo assoluto della classicissima delle gare amatoriali reggine è dunque Carpano Salvatore con il tempo di un’ora e quattro minuti ed una media di 39 km/h. Di poco staccato, nella stessa batteria, Macrì Domenico della “Barbarello”. Terzo classificato Randazzo Antonino del “Team Randazzo”.Della seconda batteria con un un’ora e sette minuti con una media di 37,5 km/h, Futia Massimiliano del team “Roberto Sgambelluri”, Formica Riccardo del “Panificio Formica” e Vizzari GIanluca del “Team Randazzo”.