La Bic non si nasconde: “Vogliamo la serie A”. Farmacia dr.ssa Pellicanò nuovo main sponsor

Idee chiare e la volontà di realizzarle. La Bic Reggio Calabria è pronta ad affrontare la nuova stagione, quella che nelle intenzioni potrebbe aprire le porte del grande sogno, la serie A. Per il campionato 2018-2019 la società reggina cambia nome e diventa ‘Farmacia dr.ssa Pellicanò Reggio Bic’, frutto di un accordo con la farmacia Pellicanò.

La nuova stagione partirà con il botto, l’8 dicembre infatti la Reggio Bic ospiterà al PalaCalafiore la formazione di Palermo, una delle squadre più attrezzate del girone.

Ai microfoni di Citynow (confermata per il secondo anno come media partner della Reggio Bic) le parole del presidente Stefano De Felice e della dr.ssa Luciana Pellicanò, titolare della farmacia.

Stefano De Felice: “Dopo la crescita degli anni precedenti, abbiamo alzato l’asticella. In questa stagione puntiamo chiaramente alla promozione, senza nasconderci. Abbiamo confermato l’ossatura di squadra, arricchendola con elementi di spessore che crediamo ci garantiranno il salto di qualità. Siamo determinati e convinti di poter disputare un ottimo campionato grazie anche all’esperienza degli anni precedenti. Ci tengo a ringraziare la dr.ssa Pellicanò per la partnership, ci daranno un sostegno importante. Altro nostro obiettivo è quello di avere un afflusso maggiore al PalaCalafiore, anche grazie al supporto delle istituzioni”.

Luciana Pellicanò: “L’idea della collaborazione è nata dalla scorsa stagione, quando ho potuto vedere da vicino la passione e l’impegno messo dai ragazzi sia in partita che durante gli allenamenti. La partnership con la Bic ha profonda valenza sociale, aspetto che dovrebbe essere basilare nell’ambito sportivo. Il basket in carrozzina dimostra che con dedizione e sacrificio tutto è possibile, i ragazzi che praticano questo sport sono un esempio da valorizzare e sottolineare. Reggio Bic è una bellissima realtà, spero tutti i reggini possano avvicinarci ancora di più a questa squadra che con umiltà e ambizione punta decisamente alla promozione in serie A”.