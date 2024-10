Tonno Callipo nella tana dei Campioni d’Italia della Sir Safety Conad Perugia

Si gioca questo pomeriggio, ore 18:00, la gara di Campionato SuperLega Credem Banca, Sir Safety Conad Perugia – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, match valevole per la diciannovesima giornata di Campionato.

COME ARRIVA LA TONNO CALLIPO

Dopo la bella vittoria di domenica scorsa conquistata al PalaValentia contro Ravenna, la Tonno Callipo si prepara ad affrontare uno scoglio, sulla carta, insormontabile. Marra e compagni, infatti, sono attesi dalla sfida in trasferta contro i Campioni d’Italia della Sir Safety Conad Perugia, attuale capolista della SuperLega Credem Banca 2018-19. Al di là del pronostico sfavorevole, coach Valentini chiede ai suoi una prova di maturità contro gli umbri e in settimana il gruppo ha continuato a lavorare sugli aspetti che lo staff tecnico ritiene fondamentali nel proseguio da qui al termine della stagione. A presentare la sfida del PalaBarton è stato il vice allenatore giallorosso Matteo Battocchio che ha affermato:

“Non facciamo tabelle, il nostro obiettivo è in primo luogo la salvezza. Ci sono ancora 30 punti in palio e il nostro obiettivo deve essere quello di scendere in campo per cercare di vincere sempre. Siamo nella parte finale della stagione e sappiamo che tutto ciò che ci rimane dobbiamo darlo adesso”. “Con il braccio e con la mente libera sempre. Sappiamo che di fronte avremo un grande ostacolo. Ciò che è certo è che dobbiamo farci trovare pronti”.

Quella di domani, sarà la partita numero 337 nella massima serie (tra SuperLega, Play Off, Coppa Italia e Supercoppa italiana).

QUI SIR SAFETY CONAD PERUGIA

La compagine di coach Bernardi ha riconquistato il primato in classifica dopo la vittoria conquistata nell’ultima giornata contro Siena. Gli umbri provengono, inoltre, dalla vittoria nel quarto di finale di Del Monte® Coppa Italia contro Padova. Morale a mille, dunque, per la Sir Safety Conad Perugia che punta ora a mantenere il primo posto in classifica e presentarsi al meglio all’appuntamento con la F4 di Coppa Italia in quel di Bologna, Per farlo, il tecnico degli umbri si affiderà, presumibilmente, alle sue due principali bocche da fuoco, Leon ed Atanasjievic. Il cubano e il serbo sono in cima alla classifiche delle battute vincenti: 71 ace il primo, 49 il secondo, per una Perugia capace di realizzare finora ben 178 ace di squadra. Numeri impressionanti per la compagine del presidente Sirci che punta a vincere tutto in Italia ed in Europa. Per il resto, la Sir Safety Conad dovrebbe scendere in campo con De Cecco al palleggio, Podrascanin e Ricci al centro, Lanza in posto 4 e Colaci libero.

PRECEDENTI ED EX

Sono nove i precedenti tra le due società. Il bilancio è a favore degli umbri che hanno vinto 7 incontri a fronte dei 2 successi della Tonno Callipo. Non ci sono ex presenti.

A CACCIA DI RECORD

In Regular Season: Sjoerd Hoogendoorn – 8 punti ai 1500, Marko Podrascanin – 12 attacchi vincenti ai 1500 e – 2 muri vincenti ai 600 (Sir Safety Conad Perugia); Sebastiano Marsili – 1 partita giocata alle 100 (Tonno Callipo calabria Vibo Valentia). In Carriera: Dore Della Lunga – 6 attacchi vincenti ai 1000, Hoag

Nicholas – 5 attacchi vincenti ai 500, Filippo Lanza – 28 punti ai 2500 (Sir Safety Conad Perugia); Stefano Mengozzi – 19 punti ai 2300 (Tonno

Callipo Calabria Vibo Valentia).

GLI ARBITRI

A dirigere il match sarà la coppia arbitrale composta da Giuliano Venturi e Gianni Bartolini. Il primo arbitro proviene da Torino ed è di ruolo in A dal 2007. Grande esperienza per il secondo arbitro Bartolini di Firenze che fischia in Serie A dal 1992, internazionale dal 2006.

TV, RADIO ED INTERNET

Il match sarà trasmesso in diretta streaming su Lega Volley Channel (piattaforma Eleven Sports a pagamento). La differita della partita andrà in onda su Volley Channel (emittente televisiva ufficiale della Tonno Callipo, canale 649 del digitale terrestre) martedì 29 gennaio alle ore 21:30 Diretta radiofonica della partita su Radio Onda Verde (radio ufficiale della Tonno Callipo) a partire dalle ore 17:55. Aggiornamenti, infine, sui nostri canali social e sul sito della Lega Pallavolo Serie A (www.legavolley.it).