A Cosenza si discute sull’importanza delle Smert Cities

Qualcuno è ancora scettico, qualcun altro ha capito pienamente l’importanza di una strategia smart city italiana, il dato certo è che esiste una volontà mondiale perché le città diventino laboratorio urbano permanente di innovazione.

Se ne è parlato a Cosenza oggi 19 ottobre e domani martedì 20 all’incontro, intitolato “SMARTDAYS 2015. Agenda Urbana, Smart City e opportunità per il Mezzogiorno”, che avviene proprio dopo la presentazione dell’ultima indagine iCityRate sulle Smart Cities.

Reggio Calabria all’incontro del 20 ottobre

Per il Comune di Reggio Calabria il 20 ottobre è stata invitata ad intervenire l’Assessore Smart City Agata Quattrone, di ritorno dall’evento Smart City Exhibition di ForumPA e dal primo incontro nazionale degli assessori all’innovazione, che commenterà i risultati della Classifica che vede Reggio fra gli ultimi posti (sulla base di indicatori riferiti per la quasi totalità al periodo 2011-2013 antecedente all’insediamento della nuova Giunta) e presenterà la strategia smart city da poco messa in campo dall’Amministrazione Falcomatà per invertire il trend negativo e consegnare una città più intelligente alle generazioni future.

Partecipano agli incontri: Mario Occhiuto (Sindaco Cosenza), Antonio De Caro (Sindaco Bari), Mario Oliverio (Presidente Regione Calabria), Yi Zhang (EUCNC), Francesco Monaco (IFEL), Luigino Filice (UNICAL), Alessandro Bianchi (SVIMEZ), Micaela Fanelli (COTER-UE), Nicola Bianchi (MIUR), Mauro Annunziato (ENEA), Natale Caridi (ENEL), Carlo Mastroianni(Eco4cloud), Milly Tucci (Istituto Piepoli), Massimo Cugusi (ENAM/Smart City Tour), Stefano Banini (CUEIM), e molti altri.