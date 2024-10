A un passo dal Cuore, a Cetraro la presentazione del libro dedicato al mare

Il mare. Un misto di gioia e di speranza è un pò come l’uomo a volte nervoso, tormentato, altre volte calmo e sereno in quanto ogni giorno combatte contro le avversità della vita, restando in piedi, stringendo i denti pur di superarle.

Da sempre esso è capace di regalare molti stati d’animo, è lì che ascolta quello che c’è nel nostro cuore e certe volte con il suo movimento ondulato sembra comunicare qualcosa, quasi come se volesse donarci una risposta.

Giulia da sempre innamorata del mare non ha perso occasione di organizzare una presentazione “marina” del suo libro “A un passo dal Cuore“.

<Quando mi ritrovo sola sulla spiaggia>, afferma la scrittrice, <il mio sguardo si perde nei bellissimi colori del mare, il vento tra i capelli, l’aria fredda tagliente sul viso e sulle mani. Tutto assume un valore diverso, attorno non c’è più nulla e ogni problema o pensiero negativo si perde nel verde profondo del mare>.

A-mare il Mare non significa solo nuotare tra le sue onde, praticare sport d’acqua, prendere il sole nelle calde giornate estive… Esso ha un vaolore più profondo e intimistico in quanto al Mare spesso vengono “affidati” i pensieri e le proprie confessioni. Spesso mentre si osserva nella sua infinità finiamo per chiedergli un perché e conservare lo spettacolo e l’emozioni che regala.

Emozioni che la scrittrice Daniela Santelli, per l’ennesima volta, ci farà vivere attraverso il suo libro “A un passo dal Cuore” il giorno 21-08 alle ore 19.30 presso il Lounge Bar “Il Faro” situato all’interno del Porto di Cetraro. Ad accompagnare Giulia in questa nuova avventura saranno il Sindaco di Cetraro Angelo Aita con i saluti istituzionali e fra i relatori citiamo il Dott. Luigi Lupo Direttore del periodico “Una voce dall’UniverSociale”, lo Storico Stefano Vecchione, il Prof. Sante Blasi Presidente Regionale “PMI Italia”, la Scrittrice Giulia Biondino e la Dott.ssa Lia Calabria.

Si ringrazia per il servizio fotografico il signor Giuseppe Arieta.

E’ tutto pronto per questa “sentita” presentazione che sarà interamente dedicata al giovane calciatore Marco Calderaro scomparso alcuni giorni addietro… Al tramonto, mentre una brezza leggera ci accarezzerà il viso, un altro spettacolo ci attenderà: L’orizzonte nella sua immensità, le onde che infrangendosi sugli scogli ci omaggeranno di “ode” quasi come se la sua voce scatenasse in noi un turbine violento di sentimenti che non donano “pace” al caldo Sole che pian pianino poggia sull’acqua fino a scomparire nel nulla.