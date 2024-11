Accordo Rtv- Viola: le partite del Team neroarancio in diretta sul canale 14

È di questi giorni l’intesa raggiunta tra la prestigiosa Emittente televisiva calabrese ed il Team neroarancio. Accordo già siglato e presto gli appassionati potranno seguire la Viola in tutte le sue gare (casa/trasferta) tramite tv sul canale 14 del digitale terrestre ed anche online, tramite la diretta streaming dal sito www.reggiotv.it

Le partite dei neroarancio avranno una copertura televisiva integrale, con tanto di commento, per tutta la stagione 2015/2016. Per tutelare la passione del parquet ed il “clima Palazzetto”, si è deciso – come già in passato – di trasmettere le partite in differita.

Conferme, ma anche novità: perché oltre la partita, la novità dell’anno è una trasmissione settimanale interamente dedicata alla Viola e girata al Centro sportivo di Modena, con ospiti giocatori, dirigenti e anche i tifosi se volessero. Un’opportunità in più per la Viola di veicolare le immagini di un progetto sportivo positivo e ambizioso che,quest’anno,vedrà la storica squadra di basket impegnata nel campionato di Basket di Serie A2

Dal canto suo RTV Canale 14 attraverso questa partnership rinnova un impegno a favore dello sport locale che, da sempre, costituisce uno dei punti fermi nell’ambito dei progetti editoriali proposti dall’emittente.

La più importante realtà cestistica calabrese e l’emittente televisiva leader di Reggio Calabria e Provincia tornano fianco a fianco.