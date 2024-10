Nuovo acquisto per la BIC, arriva a Reggio Calabria Mattia Sala

Mercato completato? Certamente no! La Farmacia Dott.ssa Pellicanò R.C. BIC esce fuori da cilindro l’ennesima sorpresa, un gioiellino per la serie cadetta che servirà certamente nel progetto a lungo termine. Mattia Sala: giovane classe ’92 ex Briantea84 Cantù con il quale è cresciuto fino a ricevere la sua prima convocazione con la nazionale italiana U22 e qualificandosi per i Mondiali di Adana in Turchia nel 2013. Dopo le diverse esperienze in serie A, nonostante la sua giovanissima età, con la Cimberio HSVarese ed il BIC Genova, approda quest’anno a Reggio Calabria con la sua grandissima voglia di crescita, sposando appieno il progetto amaranto, affidando a coach Cugliandro anche i propri sogni di riscatto e perché no quelli di poter rivestire un giorno nuovamente la maglia della nazionale, ma stavolta quella maggiore.

Intanto, questa mattina i ragazzi del Presidente De Felice sono partiti per la loro prima gara di campionato ospiti del Barletta. Sulla carta non appare una gara difficile, ma comunque da non prendere sotto gamba, considerate le diverse assenze di peso come il capitano Ilaria D’Anna, Stefano Rossetti, Joachim Gustavsson e la new entry Mattia Sala che si unirà al gruppo già dalla prossima settimana.

Barletta-Farmacia dott.ssa Pellicanò R.C. BiC sabato 17 novembre ore 16.00