Adesso è ufficiale, Viola è tornato
La Reggina 1914 ha raggiunto l'accordo biennale con il calciatore Alessio Viola e ha ceduto a titolo definitivo Claudio Sparacello alla Virtus Francavilla
07 Agosto 2018 - 09:14 | di Domenico Suraci
La Reggina 1914 comunica di aver raggiunto l’accordo su base biennale col calciatore Alessio Viola. Si comunica inoltre di aver ceduto a titolo definitivo Claudio Sparacello alla Virtus Francavilla.
Fonte: Ufficio Stampa Reggina 1914
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