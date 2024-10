Aeroporto dello Stretto, confermati i voli per la stagione estiva

Accordo tra Sacal e Alitalia, nei prossimi giorni saranno messi in vendita i biglietti per la stagione estiva

La SACAL ha concluso ancora una volta l’accordo con Alitalia per il mantenimento dei voli sull’aereoporto dello Stretto. A conclusione di numerosi incontri “romani” il Presidente De Felice ha ottenuto l’ennesimo risultato positivo.

Pertanto, nei prossimi giorni saranno messi in vendita i biglietti per la stagione estiva sulle rotte quotidiane per Roma Fiumicino (tre) e Milano Linate.

Il Presidente De Felice, su questa ultima rotta è in costante contatto anche oggi, con i vertici della compagnia di bandiera ai quali ha chiesto una ulteriore disponibilità per modifiche sugli orari. Nei prossimi giorni verranno resi noti i dettagli con un comunicato ufficiale congiunto.