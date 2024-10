Shade bloccato in Calabria, la denuncia sui social: ‘Aeroporto di Lamezia senza biglietteria’

Viaggiare da e per la Calabria non è mai “semplice”, l’imprevisto, spesso, è dietro l’angolo. Questa volta lo ha scoperto, a sue spese, il cantante Shade, costretto ad annullare un concerto per aver perso un volo dall’aeroporto di Lamezia Terme. Quello che ne è conseguito è uno sfogo sui social che, ora, sta facendo il giro del web.

Shade e lo sfogo sui social contro l’aeroporto di Lamezia

Prima con le stories su Instagram e poi con dei Tweet, il cantante italiano, che solamente qualche settimana fa era stato in Calabria per il Jova Beach Party, ha raccontato ai fan quanto gli è accaduto all’aeroporto internazionale di Lamezia Terme.

“L’Italia riassunta in un tweet: Un volo ci sarebbe anche ma non si può acquistare online. Solo in biglietteria. L’aeroporto di Lamezia non ha la biglietteria. Sipario”.

Una disavventura avvenuta lo scorso 6 settembre, subito dopo il concerto di Paola. Cancellata la successiva esibizione a Vigevano. Il motivo? Lo ha raccontato l’artista, sempre attraverso i social:

“Arriviamo in aeroporto e ci dicono che la compagnia aerea ha cambiato l’aeromobile e che quindi ha 25 posti in meno e noi siamo rimasti tagliati fuori. Stiamo cercando ancora di capire quando e se torneremo a casa”.

Il rapper ha poi aggiunto: