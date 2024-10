Aeroporto Reggio, la provocazione di Brunetti: ‘Chiudete lo scalo. Lo state facendo morire’

Aeroporto dello Stretto, fondamentale pedina per la crescita del nostro territorio. Dello sviluppo del ‘T. Minniti‘ se ne parla da troppi anni e purtroppo la situazione, nonostante i 25 milioni dell’emendamento Cannizzaro per l’ammodernamento dello scalo di Reggio Calabria (siamo ancora in attesa dell’inizio dei lavori), rimane più che tragica.

L’estate 2022 è alle porte e ancora oggi il vero decollo tarda ad arrivare.

Nel corso della puntata di Live Break il sindaco f.f. Paolo Brunetti ha spiegato l’idea dell’amministrazione:

“Lancio una provocazione a Sacal. Chiudete l’aeroporto dello Stretto perchè lo state facendo morire con una lunga agonia. L’ho detto nei tavoli regionali e romani, in Calabria c’è stata la volontà di affossare il ‘T. Minniti’ per favorire Lamezia Terme. Hanno sacrificato Reggio e Crotone e si sono inventati di tutto. Ci hanno detto che per due abbaini nella zona dell’aeroporto non possono atterrare gli aerei e con l’urbanistica stiamo lavorando per verificare se sono o no abusivi”.

Intanto in un’ultima nota stampa di Marco Franchini, amministratore unico di Sacal, commenta la cancellazione del volo Reggio – Torino e anticipa la volontà di puntare su tre nuove rotte:

“Stiamo lavorando per trovare una soluzione immediata a questo problema, e soprattutto stiamo operando, in modo strategico e sistematico, per portare a Reggio Calabria tre nuove importanti rotte: nei prossimi giorni avremo novità in merito”.

Dal Comune tuttavia è nuovamente rottura con Sacal e le parole di Brunetti confermano i rapporti, ormai più che tesi con la società che gestisce anche lo scalo reggino.