Occhiuto incontra Ryanair: ‘Presto novità per l’aeroporto di Reggio’

“A Bruxelles ho incontrato Jason McGuinness, CCO di Ryanair (con me nella foto) e Raymond Kelliher Director of Route development del vettore irlandese. La compagnia è estremamente interessata alla Calabria. Presto ci saranno novità per gli aeroporti di Reggio, Crotone e Lamezia”.

Lo scrive su Twitter Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

Curiosità nel conoscere quali saranno le novità relative allo scalo reggino, considerato che da anni si parla del possibile approdo di Ryanair a Reggio Calabria ma ad oggi l’arrivo della compagnia low-cost in riva allo Stretto non si è mai concretizzato.