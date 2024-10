Aeroporto Tito Minniti, attacco hacker al sito web da gruppo anti Israele

Si torna a parlare di Aeroporto dello Stretto, ma questa volta per un fatto inedito e allarmante per il Tito Minniti. In queste ore il sito web dello scalo reggino è stato infatti colpito da un attacco hacker rivendicato dal gruppo filo-palistenese “Mysterious team Bangladesh”.

Non è stata l’unica vittima dell’attacco informatico, altri tre aeroporti italiani, ossia quelli di Val d’Aosta, Bari e Napoli, hanno subito gli stessi disagi del Tito Minniti, con le operazioni online interrotte e il conseguente rallentamento di alcuni servizi.

Gli hacker del ‘Mysterious team Bangladesh‘ sono già noti per il cyberattacco contro la Svezia (dove era stata bruciata una copia del Corano) e per precedenti azioni contro altri siti internet israeliani e indiani. La stessa agenzia per la cybersicurezza italiana, da quanto si apprende da SkyTg24, vista la situazione sulla striscia di Gaza avrebbe alzato il livello di attenzione e diramato un’allerta a tutti i soggetti e gli enti ritenuti ‘sensibili’.

Afferma Gianluca Galasso, direttore dei servizi operazioni dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale: