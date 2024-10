Naufragio nel Mar Ionio: recuperate e trasportate al porto di Gioia Tauro altre 10 salme

Il naufragio nel Mar Ionio continua a rivelare il suo drammatico bilancio.

La Guardia Costiera ha comunicato che la nave Dattilo è giunta al porto di Gioia Tauro con a bordo 10 salme recuperate in mare. Questo tragico evento sottolinea ancora una volta i rischi affrontati da chi tenta la traversata in mare in un viaggio della speranza che, spesso, non si rivela affatto tale.

Le vittime recuperate sono così identificate:

2 uomini

1 donna

6 minori (4 maschi e 2 femmine)

1 persona non ancora identificata.

Le salme sono state trasportate al porto di Gioia Tauro, dove resteranno per permettere l’espletamento delle operazioni e degli accertamenti da parte della polizia giudiziaria e scientifica. Questi accertamenti sono cruciali per l’identificazione delle vittime e per comprendere le circostanze esatte del naufragio.

Prima dell’arrivo della nave Dattilo, erano state recuperate altre 20 salme, tutte trasportate al porto di Roccella Jonica. La Guardia Costiera continua a monitorare l’area del naufragio per assicurarsi che tutte le vittime vengano recuperate e che i sopravvissuti ricevano l’assistenza necessaria.

Questo tragico evento mette in evidenza la necessità di soluzioni urgenti per affrontare la crisi migratoria e garantire la sicurezza delle persone che cercano una vita migliore. Le autorità italiane hanno espresso profondo cordoglio per le vittime e le loro famiglie, ribadendo l’impegno a prevenire ulteriori tragedie nel Mediterraneo.