Agguato a Bagnara, l’uomo era già noto alle forze dell’ordine

E’ di qualche minuto fa la nota ufficiale della Polizia di Stato sull’uccisione a colpi di arma da fuoco di Salvatore Condina:

“Nella tarda serata di ieri la volante del Commissariato di Villa San Giovanni è intervenuta all’incrocio tra la strada provinciale e la via Calcara di Pellegrina di Bagnara Calabra per la segnalazione di una persona distesa sul selciato. L’uomo, del quale si constatava il decesso, è stato identificato per Condina Salvatore, 51 anni, attinto da colpi d’arma lunga nei pressi della propria abitazione. Già conosciuto alle forze di polizia per pregiudizi di polizia in materia di stupefacenti e reati contro il patrimonio. Indagini in corso da parte del Commissariato di Villa San Giovanni e della Squadra Mobile per definire il movente”.