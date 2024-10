Air Italy, da Lamezia a Milano voli a partire da 20 euro

La compagnia aerea Air Italy conferma il collegamento Lamezia Terme – Milano Malpensa anche per la stagione invernale 2018/2019.

I voli da Lamezia Terme a Milano Malpensa risultano già in vendita a partire da 20 Euro solo andata tasse incluse! Prezzi più che vantaggiosi che sicuramente attireranno viaggiatori da tutti la Calabria, Reggio inclusa. Per volare a Milano da Reggio Calabria (con Alitalia o Blu Express) infatti il costo è più elevato, la seguente simulazione è la conferma di come (ad esempio) il 26 settembre il volo Lamezia Milano Malpensa con Air Italy è in offerta a partire da 20 euro.

Per i voli con scalo ecco alcuni esempi di offerte:

Lamezia Terme – New York 443 Euro andata e ritorno

Lamezia Terme – Bangkok 434 Euro andata e ritorno

Lamezia Terme – Mosca 103 Euro solo andata

Sul sito www.airitaly.com tutte le informazioni sui voli.