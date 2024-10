Al Centro di ricerca per le arti contemporanee di Lamezia “Lights in the storm”

Crac | centro di ricerca per le arti contemporanee di lamezia terme (CZ) presenta “lights in the storm”, la rassegna di arti visive e performative / ottobre 2016 – aprile 2017

Giovedì 8 dicembre – ore 18:00 Mario Vitale, il giovane regista lametino, presenta una selezione delle sue opere, dal mondo del cinema a quello dei videoclip musicali.

MARIO VITALE nasce a Lamezia Terme nel 1985. Laureato in Saperi e Tecniche dello Spettacolo Cinematografico presso Sapienza Università di Roma, con una tesi sul cinema di Luis Bunuel, nel 2009 inizia l’attività di regista realizzando diversi videoclip musicali. “Par Condicio” videoclip che realizza per i Dissidio, caratterizzato da una tagliente ironia viene trasmesso nel programma televisivo BLOB in onda su RAI 3. Sempre per i Dissidio realizza THISORIENTAMENTO opera in 12 videoclip che sviluppa per immagini il concept dell’omonimo album della band. Dopo un esperienza come assistente alla regia sul set de “Il Giudice Meschino” di Carlo Carlei con Luca Zingaretti, dirige il cortometraggio “Il Tuffo”, selezionato e premiato in prestigiosi festival in Italia e in America. Nel 2015 partecipa come regista al corto collettivo “Il Miracolo” presentato durante la 72 Mostra del Cinema di Venezia, all 10 Festa del Cinema di Roma e vincitore di una Menzione Speciale ai Nastri d’Argento 2016. Nel 2016 dirige i cortometraggi “Fatima” e “Al giorno d’oggi il lavoro te lo devi inventare”, quest’ultimo entrato da poco nella rosa dei semifinalisti al Los Angeles Cinefest.

*L’esibizione sarà visitabile fino al 18 dicembre, tutti i giorni – eccetto il lunedì – dalle 16:00 alle 21:00.

LA RASSEGNA

“LIGHTS IN THE STORM” è la seconda stagione organizzata dal CRAC | Centro di Ricerca per le Arti Contemporanee di Lamezia Terme (CZ): arti visive, danza, musica, installazioni, djset ed eventi legati al food di qualità. Il titolo viene fuori da una riflessione sul rapporto tra il territorio e le realtà di operatori culturali coesistenti a CRAC: in questi ultimi due anni abbiamo assistito ad una voglia di mettersi al lavoro, ad una necessità di progresso da parte degli operatori locali, ad un desiderio di ricreare nella nostra terra ciò che esiste da tanti anni nel resto dell’Italia. Ci è venuta quindi in mente la tempesta, in rapporto al senso di rabbia che un giovane calabrese poteva provare fino a qualche anno fa non trovando qualcosa di stimolante da fare: una mostra, uno spettacolo di ricerca, un concerto di musica elettronica ad esempio. E le luci di cui parliamo sono proprio le realtà come CRAC che in questa rassegna, come nella scorsa, mira a mixare diversi linguaggi artistici caratteristici della contemporaneità.

Calendario:

28 ottobre – 13 novembre : Valentina Procopio & Guido Guglielmelli | fotografia

30 ottobre : Giungla | musica

18 novembre – 4 dicembre : residenza + exhibition di Elisa Muliere & Salvatore Amato | arti visive + fotografia

8 – 18 dicembre : Mario Vitale exhibition | cinema

19 dicembre – 6 gennaio : Reggio Zenitale & G Loois | architettura vs street-art

23 dicembre : Meta- | musica

26 dicembre : Salt & Bones | musica

27 dicembre : preview FRAC Festival | musica

28 dicembre : Funk Rimini | musica

6 Gennaio : Aftersalsa | musica

6 – 19 febbraio : residenza + exhibitions di Matteo Sedda & Annabella Cuomo | danza contemporanea vs arti visive

17 febbraio – 5 marzo : Paolo Pisani & Giuseppe Torcasio | fotografia

6 – 19 marzo : residenza + exhibition di Fo Sca & Caroline Garvay | arti visive

20 marzo – 2 aprile : residenza + exhibition di Ester Grossi & Sara Bonaventura | arti visive

3 – 18 aprile : residenza + exhibition Chiara Dellerba & Antonio Abatangelo | arti visive

19 aprile – 7 maggio : residenza + exhibition Andreco & Meta- | arti visive vs musica

8 – 21 maggio : Savina Tarsitano | arti visive

& more TBA…

*Tutti gli artisti realizzeranno durante le loro residenze anche dei workshop assieme agli studenti delle scuole e degli istituti di Lamezia Terme (CZ)

CONTATTI

CRAC | Centro di Ricerca per le Arti Contemporanee

Via Piersanti Mattarella, 11

88046, Lamezia Terme (CZ)

info@crac.eu / +39 334 1795480

Direzione Artistica: Nicoletta Grasso

nicoletta.grasso@gmail.com

Ufficio Stampa: Daccapo Creative Agency

daccapocreativeagency@gmail.com