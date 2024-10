Al gruppo folk de I Peddaroti il premio internazionale ‘Lo Schiaccianoci d’Oro’

Siamo felici di annunciare, con orgoglio, che ci è stato conferito il Premio Internazionale “Lo Schiaccianoci d’Oro”, che riceveremo all’interno delle serate del “Festival Internazionale della Danza e delle Danze” in programma a Nepi (Viterbo) il 6, 7 e 8 luglio. Per tutti noi, a partire dal Presidente Eugenio Alampi e dal Segretario Andrea Siclari, è un’enorme soddisfazione il conferimento di un premio internazionale dopo 45 anni di passione, sudore e sacrifici.

Il premio sarà ricevuto sabato 8 luglio, durante il Gala finale del Festival che si terrà alle ore 21.00, nel Castello Forte dei Borgia a Nepi. Avremo anche spazio per una piccola esibizione, affinché potremo portare la nostra cultura e tradizione fino al centro Italia, come d’altronde già facciamo da decenni in tutto il mondo con il Festival “Gira lu mundu”.

In ultimo, il nostro orgoglio per il riconoscimento si accresce se consideriamo a chi in passato è stato conferito questo premio: da Carla Fracci a Lorella Cuccarini passando per Rossella Brescia e Giusy Versace.

Così la nota stampa del gruppo folk I Peddaroti.