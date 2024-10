Al Museo archeologico di Rosarno il seminario “Rosarno medievale: materiali e contesti”

In collaborazione con la mediateca “F. Foberti” e il Comune di Rosarno, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia presenta l’incontro seminariale su Rosarno in età medievale lunedì 12 dicembre 2016 alle ore 17.30 al Museo Archeologico di Rosarno.

Dopo gli interventi del Sindaco di Rosarno Giuseppe Idà, del Responsabile del Museo e Parco Archeologico di Medma Fabrizio Sudano e di Carmen Lacquaniti per la Mediateca comunale “F. Foberti”, relazionerà l’archeologa Cristiana La Serra su “Non solo Medma: Rosarno in epoca medievale. Contesti e materiali dagli scavi del centro urbano”.

L’evento rientra nell’ambito del progetto “Media Agorà” finanziato dalla Regione Calabria attraverso il Fondo Unico per la Cultura.