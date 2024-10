Al Rotary Club Presila Cosenza Est si parlerà di ‘Postura e Movimento’

Il prossimo 27 settembre presso il Regal Garden di Zumpano alle ore 20 si svolgerà una interessante serata sul tema ‘Postura e Movimento’ organizzata dal Rotary Club Presila Cosenza Est, presieduto dal Prof. Bruno Amantea, ordinario presso la facoltà di Medicina dell’UNICZ.

Relazionerà il dott. Giovanni Aiello, posturologo e fisioterapista, il quale ha dichiarato: <Sono certo che la città parteciperà numerosa ad un evento che vuole essere una riflessione sulla salute di ognuno di noi. La medicina in questi ultimi decenni ha fatto passi da gigante e le nuove frontiere della fisioterapia impongono un’azione di divulgazione di quelle che sono le buone pratiche che ognuno deve seguire per garantirsi una vita il più possibile serena.

La postura – ha aggiunto il dott. Aiello – è alla base della nostra quotidianità e di ogni nostra attività, pertanto deve essere il più possibile corretta per evitare comportamenti sbagliati che potrebbero, in taluni casi, gravemente compromettere la salute. Ringrazio, quindi, il Presidente Amantea per aver dimostrato sensibilità verso una tematica tanto attuale e – ha concluso – sono certo che la città, particolarmente i giovani, apprezzerà questa nostra manifestazione che è, in fin dei conti, una forma di servizio verso il nostro territorio>.